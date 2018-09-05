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Прокат фильма «Похищенные сокровища Европы»: причину отказа объявят позднее

Общество

Министерство культуры Российской Федерации отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Похищенные сокровища Европы»

Москва, 5 сентября 2018, 12:48 — REGNUM  Министерство культуры (Минкульт) Российской Федерации пока не озвучило официальные причины отказа в выдаче прокатного удостоверения документальному фильму «Похищенные сокровища Европы». Об этом сообщает прокатная компания CinemaEmotion на странице в соцсети Facebook.

«Причины отказа в выдаче прокатного удостоверения (фильму) станут известны в течение двух недель», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Министерство культуры Российской Федерации отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Похищенные сокровища Европы».

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