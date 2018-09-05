СКР возбудил уголовное дело за посты феминистки во «ВКонтакте»

Омск, , 13:53 — REGNUM Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении феминистки из Омска Любови Калугиной. В постах на странице девушки во «ВКонтакте» правоохранители обнаружили признаки возбуждения ненависти и унижения достоинства сильного пола, сообщает портал «Город 55».

Региональный СК проводил проверку в отношении Калугиной на протяжении последних полутора лет. В результате следственный комитет счёл, что признаки экстремизма могут присутствовать в12 постах на странице феминистки, опубликованных в 2013—2016 годах. В отношении 31-летней блогерки возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» — прим. ИА REGNUM ).

О том, что следствие проводит проверку постов Калугиной, стало известно в августе этого года. На изображения и тексты, высмеивающие взаимоотношения полов, пожаловался некий житель Биробиджана.

«Высказывания, содержащиеся в текстах, различаются по степени агрессии — от грубого юмора до таких, в которых можно усмотреть признаки унижения достоинства и призывы к насилию в отношении мужчин», — сообщали в информационно-аналитическом центре «Сова». При этом представители организации отмечали, что не видят необходимости в уголовном преследовании за агрессивные феминистские тексты. Уместным будет требование удалять подобный контент.

По словам самой Калугиной, в действиях СКР она «в определенной степени видит дискриминацию». Девушка отмечала, что неоднократно писала жалобы на ресурсы, распространяющие явную ненависть к женщинам, однако эти обращения остались без ответа.

«Это вопиющий случай сексистских двойных стандартов», — заявила феминистка.

Это уже не первый случай возбуждения уголовного дела из-за постов во «ВКонтакте». Так, в конце июля стало известно, что против жительницы Барнаула Марии Мотузной возбудили уголовное дело по обвинениям в оскорблении чувств верующих и экстремизме. Поводом стали картинки, которые она сохранила на своей странице в соцсети — «изображения с тематикой неприятия к лицам негроидной расы, а также отрицательного характера изображения священнослужителей». За их публикацию Мотузной грозит до пяти лет тюрьмы.

В Twitter девушка подробно рассказала свою историю и показала, какую информацию «ВКонтакте» предоставляет органам следствия. Оказалось, что туда входит много данных: от IP-адресов и номеров телефонов до смены всех паролей. После этого некоторые пользователи начали массово удаляться из социальной сети.

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