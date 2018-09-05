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Более пятой части мяса в Великобритании содержит ДНК неуказанных животных

Общество

Иногда в продукции вообще нет такого мяса, о котором говорится на этикетке

Лондон, 5 сентября 2018, 12:33 — REGNUM  Более пятой части мяса, обследованного в Великобритании в 2017 году, содержало ДНК животных, не указанных на этикетке, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Такие данные приводит Агентство по пищевым стандартам Великобритании, проверившее 665 образцов мяса из Англии, Уэльса и Северной Ирландии и обнаружившее, что 145 из них состоят частично или полностью из неизвестной продукции. В ведомстве подчеркнули, что объем добавок говорит о том, что они были включены в продукцию «намеренно».

Образцы брались прежде всего на тех предприятиях, которые в прошлом уже замечались в нарушении стандартов, в том числе в ресторанах и супермаркетах.

Агентству удалось обнаружить, что некоторые образцы содержали ДНК до четырех различных животных, тогда как в других не содержалось вообще того мяса, о котором заявлялось на этикетке. Чаще всего в мясе находились добавки из говядины, свинины, курятины, баранины и индейки. Больше всего неуказанных добавок было обнаружено в таких продуктах, как фарш, сосиски и других.

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Пищевая промышленность
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