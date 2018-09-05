Монгольским школьникам запретили пользоваться смартфонами

Улан-Батор, , 12:10 — REGNUM Школьники Монголии больше не могут использовать смартфоны на уроках. Такое решение было вынесено 5 сентября на заседании правительства и вступит в силу с 1 октября.

По решению правительства, использование мобильного телефона запрещено всем ученикам начальной и средней школы во время уроков. Исключение сделали для детей-инвалидов, поскольку у них возникают спецпотребности, связанные с учебой.

Воспитанникам детсадов пользование смартфонами законодательно не ограничили.

Отметим, введение запрета на смартфоны для школьников в Монголии обсуждали последние три года. Поводом стали исследования о вреде, который мобильники наносят здоровью детей, а также рост числа краж смартфонов у несовершеннолетних и преступлений, совершенных через социальные сети.

В Монголии, население которой составляет 3,1 млн человек, количество пользователей мобильных телефонов по состоянию на апрель 2018 года составляет 2,5 млн. По числу пользователей социальной сети Фейсбук в пересчете на душу населения Монголия в 3,6 раза опережает другие азиатские страны.

По данным Главного полицейского управления, из года в год в стране растет количество киберпреступлений. В первом полугодии 2018 года их было зарегистрировано 299. В Главном полицейском управлении призывают родителей не давать детям смартфоны или следить за их аккаунтами в соцсетях, где появляется все больше групп, подталкивающих подростков к совершению необдуманных действий.