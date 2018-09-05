Морским рейсом Севастополь-Ялта в августе воспользовались 12,8 тыс. человек

Севастополь, , 12:08 — REGNUM Объем пассажирских перевозок на пассажирском судне «Комета», курсирующем по маршруту Севастополь — Ялта — Севастополь, составил в августе 2018 года 12,8 тысячи человек, сообщила 5 сентября пресс-служба судостроительного завода «Вымпел».

Всего на «Комете» было выполнено 112 рейсов со средней загрузкой 99%. При этом пассажиропоток по направлению Севастополь — Ялта и обратно распределился примерно поровну.

Отмечается, что порядка 65% пассажиров приобретали билеты по тарифу Стандарт, 18% — по тарифу Комфорт, 11% — по тарифу Детский. При этом из-за неблагоприятных погодных условий в августе было отменено 12 запланированных рейсов. В некоторые дни волна поднималась до 2,5 метра и выше, а скорость ветра превышала 15 м/с.

Напомним, скоростное судно на подводных крыльях отправилось в первый коммерческий рейс между Севастополем и Ялтой 30 июля. В первом запуске «Кометы» принял участие глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

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