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Защитники животных начали пикет около Верховной рады

Общество

Митингующие требуют защитить права животных

Защитники животных начали пикет около Верховной рады
Анатолий Девятов
Пикет за права животных

Киев, 5 сентября 2018, 12:07 — REGNUM  Митинг защитников животных проходит 5 сентября около здания Верховной рады, сообщают украинские «Вести».

Согласно сообщению, около 30 человек вышли на митинг с требованием поддержать закон №6598. Закон усиливает ответственность за жестокое обращение с животными и защищает права животных. Митингующие держат плакаты «Депутаты, защитите животных», «Украина без живодеров» и другие.

Отмечается, что закон, поддержать который призывают протестующие, запрещает применять для дрессировки животных огонь, острые предметы, голодание, электрошокер. Также закон запрещает публиковать видеозаписи с убийствами животных.

Напомним, ранее в Тернопольской области жители одного из сел обнаружили, что у восьми овец ночью была выпита кровь. Фермеры начали охоту на неизвестного хищника.

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Жестокое обращение с животными и борьба с ним
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