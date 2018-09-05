Защитники животных начали пикет около Верховной рады

Киев, , 12:07 — REGNUM Митинг защитников животных проходит 5 сентября около здания Верховной рады, сообщают украинские «Вести».

Согласно сообщению, около 30 человек вышли на митинг с требованием поддержать закон №6598. Закон усиливает ответственность за жестокое обращение с животными и защищает права животных. Митингующие держат плакаты «Депутаты, защитите животных», «Украина без живодеров» и другие.

Отмечается, что закон, поддержать который призывают протестующие, запрещает применять для дрессировки животных огонь, острые предметы, голодание, электрошокер. Также закон запрещает публиковать видеозаписи с убийствами животных.

Напомним, ранее в Тернопольской области жители одного из сел обнаружили, что у восьми овец ночью была выпита кровь. Фермеры начали охоту на неизвестного хищника.

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