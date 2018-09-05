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Дело об убийстве Захарченко: МВД ДНР объявило в розыск двух мужчин

Общество

31 августа в центре Донецка в кафе «Сепар» произошел взрыв, в результате которого погибли глава ДНР Александр Захарченко и его охранник

Дело об убийстве Захарченко: МВД ДНР объявило в розыск двух мужчин
Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США
Внимание, розыск!

Донецк, 5 сентября 2018, 12:05 — REGNUM  Двух мужчин, которые незадолго до взрыва посетили ресторан «Сепар» в центре Донецка, разыскивают в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба МВД ДНР, обнародовавшая на официальном сайте ведомства фото подозреваемых.

Сотрудники ведомства просят граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении подозреваемых, обратиться в полицию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа в центре Донецка в кафе «Сепар» произошел взрыв, в результате которого погибли глава ДНР Александр Захарченко и его охранник.

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко
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