Сирот в России гораздо больше, чем в банке данных

Москва, , 11:58 — REGNUM Банк данных о сиротах учитывает не всех детей, оставшихся без родителей, а для того чтобы еще сократить число сирот, нужна ныне отсутствующая увязка между административными решениями и помощью семьям, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 5 сентября, председатель правления РОО «Право ребенка» Борис Альтшулер, комментируя информацию о сокращении числа сирот в России до рекордно низкого уровня.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в банке данных о сиротах осталось менее 48 тысяч анкет. Это рекордно низкий показатель в новейшей истории. За последние пять лет число сирот, включенных в банк данных, снизилось почти в полтора раза.

Во-первых, кроме тех сирот, которые включены в банк данных, есть и другие дети, которые временно — а на самом деле, в большинстве случаев, навсегда — оставлены родителями. В банке данных их нет, потому что усыновить их нельзя, у них есть родители, но этих детей, лишенных перспектив нормальной жизни, гораздо больше, чем включенных в банк данных.

В 2006 году по поручению Эллы Памфиловой мы подготовили доклад для президента Путина. Тогда в банке данных было 120 тысяч сирот, а всего в детских домах — более 600 тысяч. Каждый день в стране появлялось 300 официальных новых сирот.

И президент в своем послании 2006 года двадцать минут говорил о семьях и детях. Он дал несколько поручений, часть из которых исполнена, другая — нет. Мы видим определённый эффект: число сирот, включенных в банк данных, сократилось в два с половиной раза, а каждый день стало появляться 100 новых сирот, то есть втрое меньше, чем раньше.

Первым из его поручений было увеличение денежных выплат приемным родителям. Оно выполнено. Но вторым пунктом значилась помощь семьям, которые принимают детей. Не финансовая помощь, а правовая, психологическая и так далее. В 2012 году Путин повторил это поручение. Но оно так и не выполнено.

Важнейшая проблема заключается в том, что у нас нет увязки между административными решениями и помощью семьям. В Семейном кодексе сиротству посвящена 51 статья, но там ничего не говорится о том, как предотвращать разлучение детей и родителей, как заниматься профилактикой.

Административные органы у нас действуют сами по себе, социальные — сами по себе. Не поставлена цель разрешать семейные конфликты до того, как они становятся необратимыми, заниматься профилактикой. Именно эту цель нужно поставить, именно такую увязку обеспечить, чтобы сирот у нас больше не было.