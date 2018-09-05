В Германии значительно увеличилась подростковая преступность

Берлин, , 12:02 — REGNUM Все больше несовершеннолетних жителей Германии оказываются в закрытых лечебно-воспитательных учреждениях (нем. geschlossene Heimunterbringung), передает телеканал N-TV.

За последние десять лет число таких детей и подростков более чем удвоилось: в 2006 году их насчитывалось 6 тыс, а сегодня — более 15 тыс. Это следует из ответа министерства по делам семьи на запрос левой фракции Бундестага.

Несовершеннолетние помещаются в подобные учреждения по требованию законных представителей соответствующим судебным решением. Сюда попадают проблемные дети и подростки, склонные к нарушению законов.