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В Германии значительно увеличилась подростковая преступность

Общество

Число несовершеннолетних, содержащихся в специализированных учреждениях, возросло до 15 тыс

Берлин, 5 сентября 2018, 12:02 — REGNUM  Все больше несовершеннолетних жителей Германии оказываются в закрытых лечебно-воспитательных учреждениях (нем. geschlossene Heimunterbringung), передает телеканал N-TV.

За последние десять лет число таких детей и подростков более чем удвоилось: в 2006 году их насчитывалось 6 тыс, а сегодня — более 15 тыс. Это следует из ответа министерства по делам семьи на запрос левой фракции Бундестага.

Несовершеннолетние помещаются в подобные учреждения по требованию законных представителей соответствующим судебным решением. Сюда попадают проблемные дети и подростки, склонные к нарушению законов.

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Культура и общество Германии
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