Чиновников администрации главы Чувашии научат культуре речи

Чебоксары, , 11:54 — REGNUM Государственные гражданские служащие в Чувашии направят на курсы повышения квалификации по программе «Современный русский язык». Соответствующий конкурс на оказание услуг опубликован на портале госуслуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Администрация главы Чувашии объявила конкурс на услуги по дополнительному профессиональному образованию государственных гражданских служащих. Речь идёт о программе повышения квалификации «Современный русский язык». Всего планируется направить на учёбу, которая будет проходить очно, 20 человек. Начальная стоимость услуг оценена в 48 384 рублей, средства предусмотрены в республиканском бюджете Чувашии.

«Цель образовательной программы: совершенствование и (или) получение гражданскими служащими новой компетенции, необходимой им для профессиональной служебной деятельности и (или) повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации», — говорится в документе.

Планируется, что 18 академических часов чиновники освоят «принцип ясности и лаконичности в деловых текстах», «культуру речи в структуре профессиональной компетентности руководителя и специалиста», культуру устной речи, орфографические нормы современного русского языка и трудные случаи орфографии в деловых текстах, пунктуацию, типичные случаи нарушений языковой нормы в деловых текстах.

По результатам обучения будут выданы документы о повышении квалификации.