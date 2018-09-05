СКР возбудил новое дело после показа видео из частной жизни Джигарханяна

Москва, , 11:45 — REGNUM Следователи возбудили новое уголовное дело по факту обнародования видеокадров из частной жизни артиста Армена Джигарханяна, сообщает 5 сентября «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Евгения Парфенова.

По его словам, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 137 УК РФ («Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия». Сам артист знает о возбуждении дела и признан по нему потерпевшим, добавил адвокат.

Напомним, бывшая жена артиста Виталина Цымбалюк-Романовская, по данным следствия, собирала и распространяла в средствах массовой информации сведения о личной и семейной жизни Армена Джигарханяна без его согласия.

Новое дело возбуждено по факту демонстрации 5 декабря прошлого года на одном из телеканалов видеоролика, который сняла на мобильный телефон Цымбалюк-Романовская. На кадрах Джигарханян предстает в неприглядном виде.

Читайте также: Суд арестовал имущество бывшей жены Джигарханяна