Подозревали АУЕ: в Петербурге задержаны двое, забившие мужчину у школы

Санкт-Петербург, , 11:37 — REGNUM В Петербурге задержаны двое молодых людей, подозреваемых в причинении смертельных травм 32-летнему мужчине на территории школы № 256 на набережной канала Грибоедова. Это преступление вызвало резонанс в связи с тем, что к преступлению могли быть причастны сторонники уголовной субкультуры АУЕ. Ранее адепты этого опасного уголовного культа устроили нападения на людей в Таврическом саду Петербурга.

По версии следствия, в ночь с 31 августа на 1 сентября во дворе дома 74 по набережной канала Грибоедова пьяные молодые люди во время внезапно возникшей ссоры руками и ногами избили ранее незнакомого им мужчину, который скончался на месте.

Как сообщили 5 сентября в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, по подозрению в этом преступлении задержаны 17-летний учащийся колледжа и 20-летний разнорабочий.

Дело расследуется по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). За это преступление может быть назначено до 15 лет лишения свободы.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемых и предъявить им обвинение. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге предлагают усилить контроль над «трудными» подростками и предложить им альтернативу «блатному» образу жизни.

Добавим, что трое подростков, задержанных за избиение людей, в том числе школьного учителя, в Таврическом саду Петербурга арестованы судом на два месяца. От дачи показаний они отказались, что является косвенным подтверждением их причастности к АУЕ.

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