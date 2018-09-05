Стамбул — лидер по росту объема туристических бронирований

Москва, , 11:29 — REGNUM Туристы минувшим летом-2018 охотно путешествовали в российские и зарубежные города. К такому выводу пришли аналитики портала Skyscanner.

По данным экспертов, 8 российских и 7 зарубежных городов по итогам летнего сезона продемонстрировали рост объема бронирований.

Так, в Топ-5 рейтинга вошли Стамбул (рост объема бронирований на 31%), Тбилиси (28%), Самара (28%), Калининград (26%) и Ереван (+25%).

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