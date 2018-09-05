27,5% жителей Земли страдают от малоподвижного образа жизни — ВОЗ

Женева, Швейцария, , 11:28 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) бьет тревогу: в XXI веке физическая активность людей всего мира продолжает падать, что грозит многочисленными проблемами для здоровья, пишет газета El País.

По итогам первого глобального макроисследования ВОЗ пришла к выводу, что 27,5% населения Земли подвержены риску из-за малоподвижного образа жизни. В первую очередь это касается жителей благополучных стран с высокими доходами. При этом в общем списке подверженных риску на 8% больше женщин, чем мужчин. Из 168 изученных стран женщины ведут более активный образ жизни лишь в девяти странах, в том числе в Китае и Финляндии.

Наиболее быстро растет число «ленивых» жителей в США, Германии, Новой Зеландии, Аргентине, Бразилии. Число благополучных неактивных граждан в XXI веке по всему миру возросло с 31,6% до 36,8%, а число неактивных среди бедных осталось на прежней отметке — 16%. Между доходами и активностью есть прямая зависимость. Так, в Уганде число не занимающихся физической активностью составляет всего 5,5%, а в богатом Кувейте — 67%.

ВОЗ рекомендует странам продвигать политику перехода на немоторизованные виды транспорта, поощрять использование велосипедов и пешие прогулки, организовывать спортивный досуг. Отсутствие физической активности приводит к развитию более тридцати серьезных болезней, в том числе диабета, гипертонии, нарушения сердечно-сосудистой системы, ожирения.