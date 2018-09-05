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Ярославское правительство: уход директора не повлияет на работу аэропорта

Общество

«Туношна» продолжит все начатые проекты

Ярославское правительство: уход директора не повлияет на работу аэропорта
Туношна

Ярославль, 5 сентября 2018, 11:12 — REGNUM  В правительстве Ярославской области прокомментировали уход генерального директора аэропорта «Туношна» Анатолия Козлова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Там пояснили, что заявление об увольнении по собственному желанию он написал в августе, оно было рассмотрено и принято Советом директоров предприятия. Свою дальнейшую карьеру Анатолий Козлов продолжит в авиационной отрасли.

«Аэропорт продолжает работу над всеми начатыми проектами. Назначение нового генерального директора аэропорта — вопрос времени. Кандидат должен пройти соответствующую аттестацию и получить одобрение Совета директоров», — говорит и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Екатерина Галеева.

В настоящее время обязанности руководителя ярославского воздушного порта исполняет директор по развитию Владимир Любимов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле сменился директор аэропорта «Туношна»

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