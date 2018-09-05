В Рязани появится центр трудоустройства пожилых людей

Рязань, , 11:12 — REGNUM В Рязанской области в ближайшие месяцы будет создана структура для трудоустройства людей предпенсионного возраста. Такое поручение на заседании правительства региона 4 сентября дал губернатор Николай Любимов, сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Структура появится в рамках реализации пилотного проекта «Центр занятости — новый формат». На проект выделено 4,2 млн рублей. Также в центре занятости появится подразделение, которое отдельно будет заниматься поиском работы для молодых людей.

«Работу необходимо завершить в ближайшие месяцы. Обязательно нужно открыть специальную структуру для трудоустройства пожилых людей и жителей региона предпенсионного возраста», — сказал Николай Любимов.

ИА REGNUM отмечает, что ранее депутаты Рязанской областной думы подготовили законопроект, который сохраняет региональные льготы людям предпенсионного возраста. Ранее право на льготы имели только люди, ставшие пенсионерами. Если законопроект будет принят, то льготы будут получать женщины от 55 лет и мужчины, которым исполнилось 60 лет. Законопроект рассмотрят 26 сентября.