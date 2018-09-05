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На Южном Урале уничтожили 50 кг. украинского сыра

Общество

Изъяли его у жителя Оренбуржья, а тот приобрёл товар у казахстанца

На Южном Урале уничтожили 50 кг. украинского сыра
zalazaksunca
Сыр

Челябинск, 5 сентября 2018, 11:06 — REGNUM  В Челябинской области уничтожено 50 кг. украинского сыра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении Россельхознадзора.

Изъяли товар возле города Карталы. Документов на него не было, но на этикетках в качестве производителя значился завод, расположенный в Полтавской области. Житель оренбургского Орска, у которого его и изъяли, пояснил. что купил санкционку в Казахстане и вёз для личного употребления.

3 сентября изъятый сыр был уничтожен. Санкционный продукт доставили на полигон «Локомотивный», где раздавили трактором и закопали.

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