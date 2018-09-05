Петербургские защитники Донбасса готовы помочь ополченцу ДНР из Казахстана

Санкт-Петербург, , 11:07 — REGNUM Сотрудники и активисты петербургского общественного «Музея воинской доблести Донбасса» выясняют ситуацию вокруг задержания гражданина Казахстана, воевавшего, по предварительным данным, в батальоне «Спарта» в составе ополчения Донецкой народной республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 5 сентября руководитель музея Герман Владимиров.

Напомним, 36-летнего мужчину задержали полицейские в Петербурге. В случае его выдачи Казахстану, где он находится в розыске, ему грозит до 9 лет лишения свободы.

По словам Владимирова, ветеранам первого состава «Спарты» (2014 года) этот человек не знаком, но он вполне мог оказаться в батальоне в более поздний срок, так как кадровый состав подразделения постоянно обновлялся.

«Если подтвердится, что этот человек — бывший ополченец, боец «Спарты», мы окажем ему всю возможную юридическую помощь», — пообещал Владимиров.

Он рассказал, что сотрудники «Музея воинской доблести Донбасса» при участии юристов и других специалистов оказывают различную помощь бывшим ополченцам, в том числе тем, кто вынужден находиться в России, чтобы не оказаться в застенках в странах, откуда они прибыли. Большинство таких людей — граждане Украины, но есть и выходцы из других республик постсоветского пространства, в том числе Прибалтики. Граждане Казахстана пока за такой помощью не обращались.

Владимиров отметил, что в некоторых случаях московским коллегам, также занимающимся защитой бывших бойцов ополчения Донбасса, удавалось буквально в последний момент останавливать выдачу этих людей в те страны, где им грозит тюрьма.

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