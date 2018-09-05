В Москве завершено следствие по делу о крупном мошенничестве

Москва, , 10:59 — REGNUM Расследование уголовного дела о мошенничестве на сумму более 103 млн рублей завершено в Москве. Об этом сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Юрий Титов.

По его словам, фигурантом дела является бывший генеральный директор одной из инвестиционных компаний, заключивший на торгах сделки РЕПО с кредитно-финансовыми учреждениями.

По версии следствия, мужчина предоставил заведомо ложную информацию о финансовом положении компании, в результате чего получил от указанных банков ценные бумаги.

Следователи установили, что подозревемый, который не планировал выполнять взятые на себя обязательства, распорядился ценными бумагами по своему усмотрению.

Отмечается, что мужчина, взявший в долг около 25 млн рублей у своего знакомго, также распорядился ими по своему усмотрению. Долг подозреваемый так и не вернул.

Общая сумма ущерба от действий подозреваемого, который был задержан в мае 2017 года, составляет более 103 млн рублей.

В Басманный районный суд столицы уже направлено уголовное дело.

Читайте также: Мошенник под видом адвоката обманул петербурженку на 6,6 млн рублей