На Саяно-Шушенской ГЭС установлен рекорд выработки электроэнергии

Москва, , 11:00 — REGNUM Крупнейшая электростанция России — Саяно-Шушенская ГЭС — выработала в августе 2018 года 3,49 млрд киловатт-часов, что является историческим рекордом, сообщает 5 сентября пресс-служба компании РусГидро.

Отмечается, что в указанный период был зафиксирован еще один — суточный рекорд по объему выработанной энергии. 22 августа электростанция превысила отметку в 119 миллионов киловатт-часов.

«Получить такой объем электроэнергии позволила благоприятная гидрологическая обстановка и согласованная с АО «СО ЕЭС» работа по качественному планированию водно-энергетических режимов работы электростанции. Последний месяц лета отметился повышенным притоком воды к станции — 2 742 м3/с, что на 7% выше нормы», — говорится в сообщении.

Энергетики подчеркнули, что летний рекорд был поставлен в условиях обычной работы ГЭС, без нештатной нагрузки на оборудование. Во второй половине августа на электростанции впервые работали одновременно все десять гидроагрегатов со среднесуточной мощностью 5000 МВт. При этом на период летне-осеннего паводка предприятие организовало усиленный контроль состояния генерирующих мощностей.

Саяно-Шушенская ГЭС им. П. С. Непорожнего является самой крупной электростанцией России по установленной мощности (6400 МВт) с проектной выработкой электроэнергии в объеме 23,5 млрд кВт·ч. Особенностью этого гидротехнического сооружения является ее плотина высотой 242 метра — самая высокая в России.

Читайте также: Хакасия вспоминает жертв катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС