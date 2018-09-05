Среда, 5 Сентября 2018 года
11:07:15 МСК

В Волынской области третьи сутки продолжается забастовка шахтеров

Общество

Рабочие требуют выплатить им задолженность по зарплате

В Волынской области третьи сутки продолжается забастовка шахтеров
Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

Киев, 5 сентября 2018, 10:49 — REGNUM  Рабочие шахты «Нововолынская» уже третьи сутки продолжают акцию протеста в Волынской области, написал 5 сентября глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, шахтеры пикетируют администрацию предприятия «Волынуголь», требуя выплатить им долги по заработной плате. Волынец отметил, что при поддержке министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика в Волынской области «продолжают грабить шахты». Глава НПГУ подчеркнул, что подобная ситуация наблюдается по всей стране.

Напомним, ранее сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул заявил, что общая задолженность по зарплате на Украине по состоянию на 1 августа 2018 года составляет $96 млн.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Акции протеста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить