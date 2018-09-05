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Названо место закладки убившей Захарченко бомбы

Общество

Безоболочное взрывное устройство было установлено снаружи здания

Донецк, 5 сентября 2018, 10:38 — REGNUM  Бомбу, в результате взрыва которой погиб глава ДНР Александр Захарченко, спрятали за персонажем мультфильма. Об этом пишет «Московский Комсомолец» со ссылкой на данные собственного корреспондента.

По данным издания, безоболочное взрывное устройство было установлено снаружи здания — за вывеской, на которой красовалась фигура Чебурашки в камуфляже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв в кафе «Сепар», в результате которого погибли председатель Совета министров ДНР Александр Захарченко и его охранник, произошел в центре Донецка 31 августа.

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко
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