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Омичам советуют не спешить с уборкой картофеля

Общество

По мнению председателя Омского союза садоводов Виктора Бобыря, оптимальное время для выкапывания картофеля наступит не ранее середины сентября

Омичам советуют не спешить с уборкой картофеля
Жан-Франсуа Милле. Уборка картофеля. 1855

Омск, 5 сентября 2018, 10:22 — REGNUM  Омским дачникам советуют повременить с уборкой картофеля. По словам председателя Омского союза садоводов Виктора Бобыря, оптимальное время для выкапывания картофеля наступит не ранее середины сентября.

Виной тому — холодная весна, из-за которой дачники приступили к посадкам позже. В некоторых садовых товариществах почва оставалась промёрзшей даже в июне, местами и вовсе лежал снег. И картофель, скорее всего, не дозрел.

«Сейчас говорить о зрелости корнеплодов, увы, не приходится. Шкурка у картофеля тонкая, напоминает плёнку, поэтому, конечно, нужно хотя бы недели две, чтобы он дозрел», — цитирует «12 канал» Бобыря.

Напомним, ранее председатель избирательной комиссии Омской области Алексей Нестеренко высказал опасения, что омичи могут променять выборы на уборку картофеля.

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Судя по всему, об этом можно не беспокоиться. Картофель дозреет уже после выборов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в Омской области состоятся выборы губернатора.

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