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Всероссийские соревнования «Аквароботех» станут ежегодными

Общество

В следующем году придут новые команды, которым нужно будет передать опыт участия в первых соревнованиях

Владивосток, 5 сентября 2018, 10:19 — REGNUM  Всероссийские соревнования по морской робототехнике «Аквароботех» станут ежегодными, сообщили организаторы на церемонии закрытия мероприятия во Владивостоке. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), студенты которого принимали участие в соревнованиях.

«Соревнования по морской робототехнике станут традиционными, и я уверен: с каждым годом в них будет участвовать все больше молодых конструкторов и программистов», — сообщил ректор ДВФУ Никита Анисимов, подчеркнув, что участники «Аквароботеха-2018» должны иметь возможность передавать опыт следующим поколениям.

В свою очередь, член коллегии Военно-промышленной комиссии России Олег Мартьянов сообщил, что состоявшиеся соревнования запомнятся надолго, и в следующем году они привлекут больше команд с более амбициозными целями.

Напомним, организаторами турнира по морской робототехнике в 2018 году выступили Фонд перспективных исследований и коллегия Военно-промышленной комиссии России. Мероприятие поддержали Минобороны РФ и Минвостокразвития, а также другие ведомства и предприятия.

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