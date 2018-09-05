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В Закарпатье от менингита умер ребенок

Общество

Из-за вспышки болезни на карантин закрыли школу и детский сад в одном из сел области

В Закарпатье от менингита умер ребенок
Кете Кольвиц. Женщина с мёртвым ребенком (фрагмент). 1937

Киев, 5 сентября 2018, 10:18 — REGNUM  Вспышка менингита зафиксирована в Закарпатской области, сообщает 5 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, в больницах наблюдаются девять детей и одна женщина. У восьми из них был подтвержден диагноз «менингит». Также от болезни уже умерла девочка восьми лет, ее брат попал в реанимацию. В селе Порошково, где была вспышка, на карантин закрыли школу и детский сад.

Напомним, ранее на Украине зафиксировали эпидемию кори, однако в последние три недели процент заболевших постепенно снижается. С начала 2018 года в стране заболели корью 30,363 тыс. человек, из них больше половины — дети. При этом минздрав Украины уже успел обвинить в распространении болезни «русских троллей».

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Вспышки менингита
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