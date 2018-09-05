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Экс-чиновнику астраханской мэрии не удалось избежать восьми лет тюрьмы

Общество

Суд не удовлетворил аппеляцию

Астрахань, 5 сентября 2018, 10:16 — REGNUM  В Астрахани суд оставил в силе приговор бывшему начальнику городского управления транспорта и пассажирских перевозок Василию Савонину, который был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, защита Савонина подала апелляцию, но суд вышестоящей инстанции ее не удовлетворил.

В мае 2018 года Савонина признали виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ — «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателя и представляемых им лиц в особо крупном размере».

Суд установил, что Савонин через посредника получил взятку в размере 1 млн 255 тысяч рублей за то, чтобы продлить договор на использование регулярного муниципального маршрута для перевозки пассажиров, а также изменить вида тарифа маршрута с регулируемого на нерегулируемый.

Кировский районный суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде восьми лет лишения свободы. По данным областной прокуратуры, защита Савонина подала апелляцию, но Астраханский областной суд её доводы оставил без удовлетворения, и приговор вступил в законную силу.

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