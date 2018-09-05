Среда, 5 Сентября 2018 года
11:05:55 МСК

В Ярославской области на «Северном водоканале» назначен гендиректор

Общество

Им стал экс-глава Тутаевского района

В Ярославской области на «Северном водоканале» назначен гендиректор
Иллюстрация: Фото с сайта ГП «Северный водоканал»
Станислав Маклаков

Рыбинск, Ярославская область, 5 сентября 2018, 10:09 — REGNUM  Назначен генеральный директор ГП ЯО «Северный водоканал» — им стал Станислав Маклаков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.

По образованию Станислав Маклаков экономист — управленец.

Его трудовая деятельность началась в 1999 году с должности тренера-преподавателя в ДЮСШ № 7 Тутаева. В трудовой биографии также работа на руководящих должностях в частных предприятиях, руководство муниципальным учреждением «Теплоэнергосеть» Тутаев.

В 2009—2011 годах Станислав Маклаков исполнял обязанности главы Тутаевского района. Согласно данным ЕГРЮЛ, Маклаков является учредителем ряда компаний, зарегистрированных в Ярославской области: «Группа компаний «Аэрокосмические технологии», «Первая светодиодная компания», «Ярснаб». До того, как возглавить «Северный водоканал», Станислав Маклаков являлся первым заместителем генерального директора этого предприятия.

Новый директор первоочередной задачей считает подготовку к новому отопительному сезону и обеспечение бесперебойной работы в зимний период.

Читайте ранее в этом сюжете: Северный водоканал Ярославской области возглавил Станислав Маклаков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить