Медицинские вузы Японии заподозрили в дискриминации женщин

Токио, , 10:05 — REGNUM Большинство медицинских учебных заведений Японии при выборе кандидатов чаще отдают предпочтение мужчинам, сообщает со ссылкой на данные правительственной проверки Agence France-Press.

Проверка была инициирована, после того как стало известно, что Токийский медицинский университет регулярно занижал отметки абитуриенток с тем, чтобы снизить число обучающихся женщин. По предварительным данным министерства образования страны, по всем 81 высшему медицинскому учебному заведению за последние шесть лет, мужчин принимали более активно, чем женщин.

«В случае обнаружения таких же нарушений, как в Токийском медицинском университете, правительство вмешается и примет меры воздействия», — отметил один из сотрудников министерства образования, общаясь с журналистами при условии соблюдения анонимности.

По результатам проверки выяснилось, что в среднем эти учебные заведения принимали 11,25% всех кандидатов-мужчин, тогда как среди женщин этот показатель составил лишь 9,55%. Проводившие проверку указывают, что в учреждениях подчеркнули, что никаких систематических попыток отдать предпочтение мужчинам не предпринималось. Несмотря на это, в министерстве указали на стремлении детальнее разобраться в обстоятельствах произошедшего. Окончательные данные проверки будут доступны в октябре.

Напомним, ранее в Токийском медицинском университете признали, что регулярно занижали отметки абитуриенток на основании убежденности, что мужчины в большей степени способны выдерживать длительные врачебные смены, а также из-за того что женщины обычно покидают профессию после замужества или появления детей. Занижение отметок практиковалось, по некоторой информации, с 2006 года и было направлено на то, чтобы количество студенток-девушек не превышало 30%.