Медреформа на Украине разделила пациентов на «дорогих» и «дешевых»

Киев, , 10:01 — REGNUM После медицинской реформы на Украине зарплата врачей стала зависеть от «дорогих» пациентов, сообщают 5 сентября украинские «Вести».

Согласно сообщению, медреформа на Украине разделила всех пациентов на пять групп: до пяти лет, от шести до 17 лет, от 18 до 39 лет, от 40 до 64 лет, от 65 лет и старше. В зависимости от группы пациентам определена своя «ставка»: меньше всего «стоят» пациенты третьей группы. Так, пациенты первой группы (дети до пяти лет) «стоят» 1,48 тыс. гривен (3,543 тыс. рублей), а взрослые в возрасте от 18 до 39 лет — всего 380 гривен (910 рублей).

Напомним, ранее глава минздрава Украины Ульяна Супрун заявила, что медреформа сократит количество вызовов скорой помощи на 80%.

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