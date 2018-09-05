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Природоохранный прокурор Югры покинул пост на фоне конфликтов

Общество

Временно исполняющим обязанности назначен его зам

Ханты-Мансийск, 5 сентября 2018, 09:57 — REGNUM  Покинул пост природоохранный прокурор Югры Михаил Альшевский. Он освобождён от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Временно исполнять обязанности природоохранного прокурора пока что будет Роман Жуков, который ранее был заместителем.

В СМИ выдвигаются различные причины отставки Михаила Альшевского. Ранее югорские общественники сообщали о неудовлетворительной работе природоохранной прокуратуры относительно разливов нефти, утилизации брошенных речных судов и несанкционированных свалок.

Также выдвигается версия, что причиной ухода Михаила Альшевского стали многочисленные конфликты вокруг регионального оператора АО «Югра-Экология». На данный момент из материалов Арбитражного суда следует, что природоохранная прокуратура Югры обратилась в суд с иском к управлению Росприроднадзора по ХМАО о признании недействительным приказа от 22.02.2018 № 387 о предоставлении регоператору АО «Югра-Экология» лицензии. Исковое заявление судом было возвращено. Назревает новый виток конфликта.

Арбитражный суд ХМАО принял очередное ходатайство по спору о выборе регоператора ТКО в Югре. ООО «Утилитсервис» считает неправомерным выбор регоператора ТКО, аффилированного с правительством ХМАО, конкурсной комиссией, состоящей из сотрудников данного правительства.

Читайте ранее в этом сюжете: Конкуренты взялись за провластного регоператора ТКО в Югре?

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