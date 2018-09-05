«Лето игнорирует осень»: синоптики о погоде в Москве 5 сентября

Москва, , 09:30 — REGNUM Сегодня, 5 сентября, в столичном регионе синоптическая ситуация обусловится западной периферией антициклона, благодаря чему ожидается солнечная и сухая погода, сообщает центр погоды «Фобос».

По данным синоптиков, днем в Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха прогреется до +26 градусов, по области — до +27 градусов. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст.

Напомним, по данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в первой половине сентября в Москве будет теплая и комфортная погода с температурным фоном на 3−4 градуса выше нормы, которая составляет днем около +17 градусов. Во второй половине месяца будет больше дождей, а температура воздуха вернется к нормальным показателям.

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