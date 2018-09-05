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ООН: население Украины может сократиться за 30 лет на 18%

Общество

За последние 26 лет население сократилось на 25%

ООН: население Украины может сократиться за 30 лет на 18%
Цитата из х/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР
Вымирающая деревня

Киев, 5 сентября 2018, 09:24 — REGNUM  На 18% может сократиться население Украины к 2050 году из-за трудовой миграции по данным ООН, сообщает 5 сентября «112 Украина».

Украинское издание приводит в пример слова депутата Верховной рады Вадима Рабиновича. Он отмечает, что если в 1992 году на Украине проживали 52 млн человек, то сегодня — 38 млн с учетом Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) и российского Крыма. Без учета этих территорий население Украины сокращается до 33 млн человек.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ежегодно с Украины эмигрируют около 1 млн жителей.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Украины: в стране катастрофа с миграцией граждан

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