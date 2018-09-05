Воронежская область и АСИ договорились о сотрудничестве

Воронеж, , 09:21 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве между Воронежской областью и Агентством стратегических инициатив (АСИ) подписали 4 сентября в Москве врио губернатора Воронежской области Александр Гусев и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Единая форма соглашения для всех субъектов Российской Федерации была разработана Агентством стратегических инициатив в 2018 году. Соглашение о сотрудничестве с АСИ подписали уже более 50 регионов России.

В рамках подписанного накануне соглашения в Воронежской области будет внедрено шесть практик социально-экономического развития субъектов РФ из «Магазина верных решений» Агентства стратегических инициатив. Практики были выявлены по итогам Всероссийского конкурса социально-экономических проектов развития российских территорий.

Правительством региона совместно с АСИ для внедрения в Воронежской области были отобраны следующие из них: «Создание современной системы переработки ТКО», межрегиональный туристский образовательный проект «Вагон знаний», социально-ориентированный проект «Возьми — 100, верни — 20», группа «Передышка» (реабилитация детей-инвалидов с выраженными стойкими двигательными нарушениями, нуждающихся в постоянном уходе, из семей, нуждающихся в услуге «краткая передышка»), развитие детского больничного и социального волонтёрства и создание интернет-портала «Моя карьера» — информационного портала по профориентации населения.

Также на встрече врио губернатора и гендиректор АСИ обсудили возможность участия Воронежской области в реализации программы «Национальная техническая инициатива» — в ее рамках предполагается формирование принципиально новых рынков и создание условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. В частности, речь шла о FoodNet — рынке производства и реализации питательных веществ и конечных видов пищевых продуктов, а именно, о производстве органической продукции на территории региона.