Против омской феминистки возбуждено уголовное дело из-за постов в соцсети

Омск, , 09:20 — REGNUM Следствие возбудило уголовное дело в отношении феминистки из Омска за посты о мужчинах в соцсети.

Проверка в отношении Любови Калугиной проводилась в течение полутора лет. В её постах на странице в соцсети «ВКонтакте» следователи увидели признаки возбуждения ненависти, унижения достоинства мужчин.

«В отношении Калугиной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» — прим. ИА REGNUM ), в настоящее время проводится расследование», — цитирует портал «Город55» старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР Ларису Болдинову.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что следствие проводит проверку постов радикальной феминистки Любови Калугиной, опубликованных на её странице в соцсети в 2013—2016 годах, стало известно в августе 2018 года. Об этом сообщил информационно-аналитический центр «Сова».

Заявление о том, что посты Калугиной возбуждают ненависть к мужчинам, поступило от некоего жителя Биробиджана.

«Высказывания, содержащиеся в текстах, различаются по степени агрессии — от грубого юмора до таких, в которых можно усмотреть признаки унижения достоинства и призывы к насилию в отношении мужчин», — говорилось в сообщении информационно-аналитического центра. При этом в «Сове» подчеркнули, что необходимости в уголовном преследовании за агрессивные феминистские тексты не видят, но требования удалять подобный агрессивный контент назвали уместными.

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