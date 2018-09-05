Медведев и Матвиенко поздравили Томский госуниверситет со 140-летием

Томск, , 09:05 — REGNUM Председатель правительства России Дмитрий Медведев и председатель Совета федерации Валентина Матвиенко направили в адрес Томского государственного университета (ТГУ) телеграммы с поздравлениями в честь 140-летия со дня его основания, сообщает 5 сентября пресс-служба вуза.

«Сегодня Томский государственный университет — один из крупнейших научных и инновационных центров Сибири, лидер отечественного образования», — сообщил Медведев в поздравительном обращении.

В свою очередь, Матвиенко подчеркнула, что именно с томского вуза «берет свое начало развитие сибирского региона как одного из ведущих центров науки».

«Образованный по указу императора Александра II, с первых дней существования вуз был призван утверждать идеалы просвещения и культуры на огромной территории азиатской части нашей страны», — сообщила Матвиенко.

В вузе сообщили, что свои поздравления в честь юбилейной даты также направили министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков и помощник президента России Андрей Фурсенко.

Императорский Сибирский университет в Томске был основан в 1878 году. Документ о создании первого вуза Уралом утвердил император Александра II. Сегодня ТГУ — ведущий классический университет исследовательского типа, признанный центр науки, образования и инноваций.

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