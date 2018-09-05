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Тайфун «Джеби» на Сахалине: остановлены все поезда дальнего следования

Общество

«Джеби» устроил погром в островном регионе

Южно-Сахалинск, 5 сентября 2018, 08:52 — REGNUM  Движение всех поездов дальнего следования на Сахалине временно остановлено из-за обрушившегося на регион тайфуна «Джеби», сообщает 5 сентября пассажирская компания «Сахалин».

Так, отменено движение пассажирских поездов 603 и 604 Южно-Сахалинск — Ноглики — Южно-Сахалинск и фирменных поездов 1 и 2 Южно-Сахалинск — Ноглики — Южно-Сахалинск. Кроме того, также отменено движение багажного вагона.

Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Джеби» на Сахалине крушит кровли торговых центров, валит деревья и рвёт провода. Жителям региона рекомендовано без неотложной надобности не покидать пределы населенных пунктов и по возможности оставаться в помещениях.

Читайте подробнее: Тайфун «Джеби» бушует на Сахалине: рвёт провода и ломает кровли

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