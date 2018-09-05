Жители Омска отметят День учителя на творческой встрече под открытым небом

Омск, , 08:35 — REGNUM Воскресенский сквер в Омске превратится в День учителя в открытое арт-пространство, где жители и гости города Омска смогут насладиться искусством и присоединиться к творческому процессу, сообщает 5 сентября пресс-служба Омского государственного педагогического университета (ОмГПУ).

Второй открытый омский пленэр пройдет 5 октября с 13:00 до 16:00. В рамках мероприятия будет представлены художественная выставка, музыкальная программа, мастер-классы по росписи и бумагопластике, славянский орнамент и дворовое искусство. Также организаторы сравнят куклу вуду с оберегом и проведут мастер-класс «Омская кукла».

«В рамках работы художественного пленэра посетители смогут пообщаться со студентами и выпускниками факультета искусств. Более того, мастера — действующие педагоги ОмГПУ, члены Союза художников — предоставят всем профессиональную консультацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторы мероприятия предусмотрели защитные шатры, которые позволят омским художникам работать при любых погодных условиях.

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