Маск обвинил в педофилии дайвера, спасавшего детей в Таиланде

Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Британского дайвера Верна Ансворта, помогавшего спасать детей из затопленной пещеры Тхам Луанг в Таиланде, обвинили в педофилии. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на комментарий основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска.

По словам бизнесмена, гражданин Великобритании десятки лет жил в одном из городов Таиланда, а потом переехал в другой «для женитьбы на ребенке».

Издание отмечает, что Маск не давал согласия на распространение этого комментария в СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск также оскорбил дайвера после того, как тот назвал предложения изобретателя по спасению детей из пещеры с помощью подводной лодки пиаром.

Читайте также: Оскорбленный Маском дайвер собирается подать в суд