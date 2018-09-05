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Маск обвинил в педофилии дайвера, спасавшего детей в Таиланде

Общество

Гражданин Великобритании десятки лет жил в одном из городов Таиланда

Вашингтон, 5 сентября 2018, 08:09 — REGNUM  Британского дайвера Верна Ансворта, помогавшего спасать детей из затопленной пещеры Тхам Луанг в Таиланде, обвинили в педофилии. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на комментарий основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска.

По словам бизнесмена, гражданин Великобритании десятки лет жил в одном из городов Таиланда, а потом переехал в другой «для женитьбы на ребенке».

Издание отмечает, что Маск не давал согласия на распространение этого комментария в СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск также оскорбил дайвера после того, как тот назвал предложения изобретателя по спасению детей из пещеры с помощью подводной лодки пиаром.

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Деятельность американского бизнесмена Илона Маска
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