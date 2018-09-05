Кибермошенники группы Silence похитили из банкоматов 52 млн рублей

Москва, , 08:00 — REGNUM Хакеры из группы под названием Silence («Тишина») выкрали с 2017 года из банкоматов порядка 52 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные отчета компании Group-IB, специализирующейся на вопросах кибербезопасности и расследования киберпреступлений.

Отмечается, что атаки на банкоматы хакеры указанной группы начали проводить с 2017 года. В одном подтвержденном случае злоумышленникам удалось «снять» из банкомата 7 млн рублей. В 2018 году состоялся еще один эпизод, в результате которого добычей хакеров стали 35 млн рублей, а в апреле текущего года им удалась еще одна кража — объем потерь банка составил 10 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе полиция города Сиань в китайской провинции Шэньси арестовала троих подозреваемых в краже около 600 млн юаней (порядка $87 млн) в виртуальной валюте при помощи хакерской атаки.

Читайте также: Китайская полиция арестовала хакеров, укравших $87 млн в биткоинах