В Приморье прошла конференция к 110-летию аграрной науки на Дальнем Востоке

Уссурийск, Приморский край, , 08:00 — REGNUM Международная научно-практическая конференция «Достижения науки — агропромышленному комплексу Дальнего Востока» прошла в Приморском научно-исследовательском институт сельского хозяйства, сообщает 5 сентября пресс-служба Приморской государственной сельскохозяйственной академии.

Мероприятие было посвящено 110-летию аграрной науки на Дальнем Востоке. В нем приняли участие ученые региональных научно-исследовательских институтов, представители Хейлунцзянской и Цзилиньской академий сельскохозяйственных наук (Китай), Университета Ниигата (Япония).

Вопросы, рассмотренные на конференции, были посвящены новым разработкам сельскохозяйственной техники, влиянию органических удобрений на развитие и урожайность культур, а также селекции и биологии сельскохозяйственных растений.

Всего в рамках конференции участники заслушали и обсудили более 30 докладов ученых сельскохозяйственных НИИ и вузов в области биотехнологии, селекции и защиты растений, земледелия и агрохимии, переработки продукции, механизации, почвоведения, подготовки кадров для АПК.

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