В Китае уволили директора детского сада за организацию стриптиза для детей

Шэньчжэнь, Китай, , 07:50 — REGNUM Бюро образования района Баоань города Шэньчжэнь сообщило об увольнении директора детского сада в связи с недавним скандалом, сообщает издание China Legal Daily.

По сети широко разошлось видео, на котором танцовщица танцует на шесте во время церемонии начала нового семестра в детском саду Синьшахуэй 3 сентября. Многие родители пожаловались, что представление неприемлемо для детей.

Танцовщицы постепенно раздевались на сцене, пока не остались одетыми в короткие топы и такие же шорты с оголенными животом и ногами. После инцидента директор признал свою вину перед родителями и детьми, но это не помогло ему сохранить свое место.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Китая не потерпят домогательств в учебных заведениях