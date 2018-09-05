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В Китае уволили директора детского сада за организацию стриптиза для детей

Общество

По сети широко разошлось видео, на котором танцовщица танцует на шесте во время церемонии начала нового семестра в детском саду Синьшахуэй 3 сентября

Шэньчжэнь, Китай, 5 сентября 2018, 07:50 — REGNUM  Бюро образования района Баоань города Шэньчжэнь сообщило об увольнении директора детского сада в связи с недавним скандалом, сообщает издание China Legal Daily.

По сети широко разошлось видео, на котором танцовщица танцует на шесте во время церемонии начала нового семестра в детском саду Синьшахуэй 3 сентября. Многие родители пожаловались, что представление неприемлемо для детей.

Танцовщицы постепенно раздевались на сцене, пока не остались одетыми в короткие топы и такие же шорты с оголенными животом и ногами. После инцидента директор признал свою вину перед родителями и детьми, но это не помогло ему сохранить свое место.

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