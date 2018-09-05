Число детей-сирот в России достигло рекордно низкого уровня

Москва, , 07:46 — REGNUM В федеральном банке данных России о детях-сиротах по состоянию на 1 сентября текущего года числится менее 48 тыс. ребят, что является самым низким показателем за всю новейшую историю страны, сообщают 5 сентября Известия.

По словам члена Совета по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот при министерстве просвещения Армена Попова, в 2013 году в банке данных числились 68,8 тыс. детей, а в 2008 году — 115,6 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий порядок учёта детей-сирот, имеющих право на жильё, а также уточняющий механизм обеспечения жильём детей, оставшихся без попечения родителей.

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