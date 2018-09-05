Из-за радиационного тумана самолёты из Кемерова вылетели с опозданием

Кемерово, , 07:38 — REGNUM Утренний туман, опустившийся на Кемерово 5 сентября, нарушил привычное авиасообщение с Москвой — рейсы из Кузбасса до столицы вылетели с задержкой.

Как пишет ресурс VSE42.ru, утренние самолёты из Москвы приземлились в Кемерове по расписанию, а вот вылететь вовремя в обратном направлении смогли не все.

Например, самолёт «Аэрофлота» вылетел в 7:19 вместо 6:45, «Победы» — в 7:57 вместо 7:40, а S7 — в 8:20 вместо 7:40.

Туман был зафиксирован примерно в половине территорий Кемеровской области. По данным синоптиков, в пять утра видимость составляла 500 м, в 5:20 — 200 м, а в 5:30 — 50 м.

«Такой туман, который принято называть радиационным, образуется из-за перепада температур, отсутствия осадков и ветра. Тем более ранее у нас значительно выросла влажность от осадков», — рассказала изданию «Сибдепо» пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

Согласно данным на сайте Кемеровского гидромета, 5 сентября в Кузбассе ожидается переменная облачность, местами по югу региона небольшие дожди, температура воздуха ночью +2.+7°С, местами заморозки до — 3 °C, днём +13.+18°С, местами +8.+13°С.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 сентября в нескольких районах Кемеровской области выпал снег, в других — прошли дожди и град. Как сообщили синоптики, на регион «спустилась арктическая масса».

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