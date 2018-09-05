Отверстие в корпусе корабля «Союз» могло появиться на стадии сборки — СМИ

Москва, , 07:37 — REGNUM В подмосковном Королеве в цехе общей сборки появилось отверстие в корпусе космического корабля «Союз МС-09», которое привело к утечке кислорода и нештатной ситуации на Международной космической станции (МКС). К такому мнению склоняется внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», сообщили РИА Новости источники в ракетно-космической отрасли.

По словам источника, представители комиссии пришли к предварительным выводам, что отверстие в корпусе «Союза» появилось не в космосе и не на Байконуре, а на этапе изготовления космического корабля в сборочном цехе.

Другой собеседник агентства не исключил, что об отверстии в космическом корабле было известно некоторым сотрудникам предприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, микротрещина в корпусе корабля «Союз МС-09», которая привела к утечке кислорода и нештатной ситуации на МКС, была обнаружена 30 августа 2018 года.

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