В Японии от последствий тайфуна «Джеби» погибли десять человек

Токио, , 07:33 — REGNUM Число жертв мощного тайфуна «Джеби», под влиянием которого до сих пор остается Япония, увеличилось до десяти человек, передает 5 сентября телеканал NHK.

По сведениям японских властей, сообщает телеканал, в результате самого мощного за последние четверть века тайфуна, кроме десяти погибших, еще около 300 человек получили ранения различной степени тяжести. Ранее сообщалось о восьми погибших в результате последствий стихии.

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Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Джеби», признанный самым мощным с 1993 года, движется на северо-восток в сторону России. В настоящее время его действие зафиксировано на Сахалине, в Хабаровском и Приморском краях. В регионах отмечаются сильные дожди и усиление ветра.

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