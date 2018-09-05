Приговор бывшему заму Сергея Собянина не устроил ни защиту, ни прокурора

Екатеринбург, , 07:02 — REGNUM Жалобы защиты и представление прокурора на приговор бывшему заместителю губернатора Тюменской области Павлу М. Свердловский областной суд рассмотрит 28 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Павел М. был заместителем в тот момент, когда регион возглавлял нынешний мэр Москвы Сергей Собянин. В мае 2018 года Верх-Исетский суд Екатеринбурга признал его виновным в нескольких эпизодах дачи взятки и приговорил к 8 годам строгого режима и к штрафу в 450 млн рублей.

Судя по всему, приговор не понравился ни одной из сторон. Рассмотрение апелляции запланировано на 9:30 по местному времени.

А тем временем его до сих пор не могут доставить в Россию. В мае приговор вынесли заочно. По некоторым данным, он обитает в Латвии в статусе беженца.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге осуждён экс-заместитель Сергея Собянина