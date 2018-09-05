Квесты, диктанты, конкурсы: в Хакасии отметили День национального языка

Абакан, , 05:52 — REGNUM В Хакасии 4 сентября состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню хакасского языка, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона. По всей республике прошли уроки и лекции о традициях, обычаях и культуре хакасского народа.

«Для сохранения и развития национального языка принят целый комплекс мер. Сегодня почти 80% от общей численности детей коренной национальности изучают родной язык. Его преподают в 145 школах республики. В Хакасии ежегодно издаются учебники по хакасскому языку и литературе. За предыдущие пять лет хакасским книжным издательством выпущены более 17 тысяч экземпляров книг и учебных пособий», — сказал глава Хакасии Виктор Зимин, поздравляя жителей региона с праздником.

4 сентября, в честь праздника, в республике были представлены русско-хакасский словарь и специальная программа, которая позволяет печатать на компьютере на хакасском языке.

Добавим, в День хакасского языка по всей республике прошли тематические уроки, интеллектуальные игры и квесты, диктанты, конкурсы и другие мероприятия.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, впервые День хакасского языка, являющегося родным для более 70 тысяч человек, в республике отпраздновали 4 сентября 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: День национального языка отмечают в Хакасии