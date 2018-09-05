В уральском Карабаше установили мемориал в честь погибших сотрудников МВД

Карабаш, Челябинская область, , 05:29 — REGNUM Мемориал в честь погибших сотрудников полиции установлен в городе Карабаше (Челябинская область), сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Мемориал установлен в честь прапорщика полиции Игоря Быкова и старшины полиции Сергея Каторгина, которые 1 ноября 2017 года погибли, спасая своих земляков на озере Аргази. Пять человек чуть не утонули, не справившись с управлением лодкой.

Своим спасением карабашцы обязаны сотрудникам МВД, оказавшимся поблизости. Каторгин и Быков, спасая утопающих, погибли. Отметим, что они совершили героический поступок не в рабочее время.

Их товарищи решили, что в честь погибших нужно установить мемориал.

«В память о погибших товарищах у входа в административное здание Карабашской полиции установили монумент с именами Игоря Быкова и Сергея Каторгина», — сообщили в МВД.

Погибших посмертно наградили медалями «За Отвагу», которые были вручены их родственникам.

Во время открытия мемориала глава общественного совета при региональном управлении МВД Владимир Майоров сказал:

«Сегодня праздник со слезами на глазах. Я хочу обратиться к молодым ребятам, школьникам и их педагогам. Учителя могут смело записать, что сегодня первый урок состоялся. И это — урок мужества».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне сотруднику полиции города Магнитогорска (Челябинская область) была объявлена благодарность за спасение жительницы села Степное (Верхнеуральский район, Челябинская область), которую он, рискуя жизнь, спас из горящего дома.

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