На Южном Урале взломщикам грозит десять лет за нападение на полицейского

Коркино, Челябинская область, , 05:56 — REGNUM Десятилетний срок лишения свободы грозит трем жителям поселка Первомайский (Коркинский район, Челябинская область) за нападение на сотрудника полиции, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Нападение на полицейского произошло в Первомайском у дома на улице Цветной, куда наряд полиции прибыл после звонка в дежурную часть. Полицию вызвала жительница Первомайского, сообщив, что во дворе ее дома трое неизвестных взламывают хозяйственные постройки.

Полицейские, приехав на место ЧП, задержали злоумышленников, один из которых оказал сопротивление, ранив сотрудника МВД в предплечье ножом. Раненому оказали помощь.

В отношении участников взлома возбуждены уголовные дела о краже, а ранивший полицейского стал еще и фигурантом дела о нападении на правоохранителя и о применение насилия в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318).

«Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет», — сообщили в полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 сентября в городе Краснотурьинске был ранен сотрудник полиции: его обстреляли с балкона из ружья. Сотрудник МВД получил ранение в ногу, злоумышленника задержали.

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