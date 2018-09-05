Общество Красного Креста Китая будет оказывать гуманитарную помощь Тибету

Лхаса, Китай, , 05:12 — REGNUM Общество Красного Креста Китая и правительство Тибетского автономного района на северо-западе Китая подписали соглашение о наращивании дальнейшего сотрудничества в гуманитарной сфере, сообщает 4 сентября агентство Синьхуа.

Организация займется помощью в проведении поисково-спасательных операций, обеспечении гуманитарной помощи, а также налаживании международных связей. Кроме того, был выпущен справочник по гуманитарным проектам в Тибете с 2018 по 2020 годы. В общей сложности 18 Обществ Красного Креста из других китайских провинций и регионов примут участие в обеспечении этих проектов в борьбе с бедностью, а также устранении последствий природных катаклизмов.

Организация решила выделить 5 млн юаней ($731 тыс.) на подготовку к природным катаклизмам. Будут также созданы фонды для поддержки развития донорства органов, стволовых клеток, трансплантологии и прочих важных медицинских и гуманитарных направлений.